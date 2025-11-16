Ричмонд
Житель Иркутска едва не сгорел в собственном автомобиле

Машина загорелась на заправке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 ноября на заправке по улице Баррикад в Иркутске загорелся автомобиль. О случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы. К месту были направлены 6 спасателей и 2 автоцистерны МЧС.

Со слов мужчины, она заправил иномарку, но завел ее и услышал хлопок. Начался пожар. Спереди двери были заблокированы, из-за чего водителю не удалось сразу выбраться из салона. Он перелез через сидение и вышел через заднюю дверь. Пострадавший получил ожоги головы. Его передали врачам скорой помощи.

Пламя потушили на 5 квадратах. Предположительно, причиной стала неисправность оборудования в автомобиле.

Спасатели напоминают: важно вовремя проходить техосмотр и иметь с собой огнетушитель.