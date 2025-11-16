Житель Иркутска едва не сгорел в собственном автомобиле

Со слов мужчины, она заправил иномарку, но завел ее и услышал хлопок. Начался пожар. Спереди двери были заблокированы, из-за чего водителю не удалось сразу выбраться из салона. Он перелез через сидение и вышел через заднюю дверь. Пострадавший получил ожоги головы. Его передали врачам скорой помощи.