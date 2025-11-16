Смертельное ДТП под Волгоградом: Kia Rio врезалась в фуру и загорелась, погибли три человека

Страшная авария с тремя погибшими произошла в Волгоградской области рано утром в субботу, 16 ноября. Трагедия случилась около 04:30 в Дубовском районе на 626-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Kia Rio» не рассчитал безопасное расстояние до ехавшего впереди грузовика «Mercedes-Benz Actros» и на полном ходу врезался в полуприцеп. От мощного удара обе машины моментально вспыхнули.
К сожалению, находившимся в «Kia» людям спастись не удалось. Водитель и двое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить все точные причины и обстоятельства произошедшего, которые привели к таким трагическим последствиям. Движение на участке трассы может быть затруднено.