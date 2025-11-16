В Крыму полицейские спасли людей из горящего дома

«В Армянске сотрудники полиции Андрей Нестерук, Александр Овсиенко и Антон Кучкин, оказавшиеся рядом с местом происшествия, оперативно отреагировали на пожар в многоквартирном доме. Заметив мощное пламя на третьем этаже, правоохранители немедленно приступили к эвакуации жильцов», — сообщили в пресс-служба.
Полицейские вывели из задымленного подъезда шестерых человек, включая пожилую женщину-хозяйку горящей квартиры, которая не могла самостоятельно передвигаться. После эвакуации они вернулись в здание, чтобы убедиться в отсутствии других людей, а затем помогли пожарным установить лестницу и подать шланг для тушения огня через окно — вход в квартиру был заблокирован завалами собранных хозяйкой вещей.
«Благодаря слаженным действиям экстренных служб возгорание было быстро ликвидировано, жертв удалось избежать», — констатировали в полиции.