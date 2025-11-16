Мужчина потерял 5-летнего сына во время прогулки во дворе в Астане

В полицию поступило сообщение о пропаже малолетнего ребенка в районе Сарыарка. Инцидент произошел во время вечерней прогулки. Мужчина вместе с 5-летним сыном вышел во двор. Во время отвлечения он обнаружил пропажу мальчика.