Мужчина потерял 5-летнего сына во время прогулки во дворе в Астане

В полицию поступило сообщение о пропаже малолетнего ребенка в районе Сарыарка. Инцидент произошел во время вечерней прогулки. Мужчина вместе с 5-летним сыном вышел во двор. Во время отвлечения он обнаружил пропажу мальчика.
Поначалу отец пытался найти ребенка самостоятельно, но, поняв, что поиски затягиваются, обратился в полицию. Оперативно прибывшие сотрудники полиции приступили к поиску.
В мероприятиях были задействованы ювенальная полиция, участковые инспекторы, патрульные наряды и оперативники. Правоохранители проверили территорию и изъяли видеозаписи с уличных камер.
Удалось установить, что ребенок некоторое время ходил по двору, после чего зашел в подъезд. Мальчика обнаружили невредимым и передали отцу.