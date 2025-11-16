Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина потерял 5-летнего сына во время прогулки во дворе в Астане

Мужчина вместе с 5-летним сыном вышел на прогулку во двор и, отвлекшись, потерял его. Полицейские помогли найти ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

В полицию поступило сообщение о пропаже малолетнего ребенка в районе Сарыарка. Инцидент произошел во время вечерней прогулки. Мужчина вместе с 5-летним сыном вышел во двор. Во время отвлечения он обнаружил пропажу мальчика.

Поначалу отец пытался найти ребенка самостоятельно, но, поняв, что поиски затягиваются, обратился в полицию. Оперативно прибывшие сотрудники полиции приступили к поиску.

В мероприятиях были задействованы ювенальная полиция, участковые инспекторы, патрульные наряды и оперативники. Правоохранители проверили территорию и изъяли видеозаписи с уличных камер.

Удалось установить, что ребенок некоторое время ходил по двору, после чего зашел в подъезд. Мальчика обнаружили невредимым и передали отцу.