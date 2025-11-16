Омский подросток едва не отправил все семейные ценности мошенникам

Омская полиция сообщила об очередной попытке дистанционного мошенничества. Омский подросток едва не отправил аферистам все семейные ценности.
Первым 13-летнему подростку позвонил липовый завуч со школы. Он сообщил, что в базу данных учеников вносятся изменения и для этого школьнику нужно продиктовать код из СМС. Затем в игру вступили лжеспециалисты Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ.
Вместе они убедили подростка, что его кабинет на Госуслугах взломали мошенники и прямо сейчас все деньги семьи переводятся на Украину, за что предусмотрена уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, юношу убедили по видеосвязи продемонстрировать хранящиеся дома ценности. Подросток послушно показал пять наручных часов, четыре золотых кольца и две пары серег.
Мошенники убедили его упаковать все семейные ценности и отправить их транспортной компанией до места назначения. Юноша так и сделал. К счастью, домой вовремя вернулся его отец и отменил посылку. В тот же день мужчина написал заявление в полицию.