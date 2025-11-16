В Ростовской области джип сбил 14-летнего подростка

Вечером в Донецке Ростовской области водитель «Джип Гранд Чероки» сбил 14-летнего подростка. По предварительным данным, парень переходил дорогу в неположенном месте и попал прямо под колеса внедорожника. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на улице Казакова, у дома 70 «В». За рулем джипа был 49-летний мужчина. Удар оказался серьезным — школьник получил травмы и был доставлен в больницу.
— Переход дороги в неположенном месте может привести к трагедии. Пешеходы должны выбирать только оборудованные переходы и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности, — напомнили в Госавтоинспекции.
Ведомство также советует в темное время суток использовать световозвращающие элементы — они помогают водителям заметить пешехода вовремя и избежать беды.