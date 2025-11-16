Ричмонд
Водитель автобуса, в котором погибли 7 человек в Прикамье, находится в коме

Пострадали 12 человек.

Источник: Аргументы и факты

Водитель автобуса, попавший в страшную аварию с семью погибшими в Пермском крае, находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает 59.RU.

«Он в больнице, в крайне тяжелом состоянии, но стабильный. Хорошо зарекомендовавший себя водитель, более 15 лет работает в отрасли», — рассказал перевозчик, обслуживающий направление.

Также есть информация, что водитель был доставлен в Пермскую краевую микрохирургию. Он находится в коме.

Напомним, авария произошла 14 ноября на трассе Пермь — Екатеринбург. Пассажирский микроавтобус выехал на встречную полосу. Семь человек погибли. 12, в том числе, 8-летний мальчик, получили серьезные травмы.