В Нурлате в пожаре погибла мать, двое детей госпитализированы

В Нурлате произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Гиматдинова. Пожарные расчета ПСЧ-125 эвакуировали из горящего помещения 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и 3 лет. Спасенных передали медикам.