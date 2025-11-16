В Нурлате в пожаре погибла мать, двое детей госпитализированы

В Нурлате произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Гиматдинова. Пожарные расчета ПСЧ-125 эвакуировали из горящего помещения 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и 3 лет. Спасенных передали медикам.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщину спасти не удалось. Девочки были госпитализированы в Нурлатскую центральную районную больницу. Причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.
В МЧС Татарстана напоминают о необходимости проверять электропроводку, курить только в оборудованных местах, устанавливать пожарные извещатели и незамедлительно звонить по номеру 101 при возникновении пожара.