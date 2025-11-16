Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нурлате в пожаре погибла мать, двое детей госпитализированы

Причину возгорания в трехэтажном доме устанавливают дознаватели.

Источник: МЧС РФ

В Нурлате произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Гиматдинова. Пожарные расчета ПСЧ-125 эвакуировали из горящего помещения 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и 3 лет. Спасенных передали медикам.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, женщину спасти не удалось. Девочки были госпитализированы в Нурлатскую центральную районную больницу. Причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

В МЧС Татарстана напоминают о необходимости проверять электропроводку, курить только в оборудованных местах, устанавливать пожарные извещатели и незамедлительно звонить по номеру 101 при возникновении пожара.