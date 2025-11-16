В Челябинске пройдёт суд над парой, сбывавшей героин

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они входили в организованную группу и разработали схему сбыта наркотиков на территории города. Женщина приобрела наркотик, а мужчина должен был подготовить его к продаже, расфасовав на мелкие дозы и устроив тайники-закладки. В момент приготовления их задержали сотрудники наркополиции.