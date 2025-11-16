Ричмонд
В Челябинске пройдёт суд над парой, сбывавшей героин

Из незаконного оборота изъято более 200 граммов наркотика, из которых можно было сделать до двух тысяч разовых доз.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В полиции Челябинской области предъявили обвинение 39-летнему мужчине и его 49-летней подельнице. По версии следствия, они пытались сбыть в областном центре крупную партию героина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они входили в организованную группу и разработали схему сбыта наркотиков на территории города. Женщина приобрела наркотик, а мужчина должен был подготовить его к продаже, расфасовав на мелкие дозы и устроив тайники-закладки. В момент приготовления их задержали сотрудники наркополиции.

Всего у подельников изъяли более 200 граммов героина, их которых можно было сделать до двух тысяч разовых доз.

Уголовное делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков направлено в прокуратуру, после чего его передадут в суд.