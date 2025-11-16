Младенец пострадал при столкновении двух авто в Новосибирске

В Новосибирске в результате столкновения двух иномарок пострадал малолетний ребенок. Авария произошла 16 ноября в Центральном районе города, напротив дома № 5 на улице Военной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla совершил столкновение с попутным Infiniti FX-35. В салоне автомобиля Infiniti находился мальчик 2025 года рождения, который получил травмы.
На месте происшествия работает наряд ДПС. Сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.