Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений.