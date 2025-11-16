Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

На территории Республики Крым за десять месяцев текущего года совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом — это на 10% меньше.
Он отметил также, что в ДТП погибло 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым, по данным полиции, являются столкновения, наезд на пешехода, а также съезд с дороги участников дорожного движения.
«Места наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий — участки автомобильных дорог “Новороссия” и “Таврида”, — отметил Добровичан.
ДТП здесь чаще происходят в летний курортный период, когда увеличивается плотность транспортных потоков.
Особо необходимо обратить внимание на количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних.
«За данный период произошло 129 дорожно-транспортных происшествий. 9 детей, к сожалению, погибли, 139 — пострадали. Стоит отметить, что у пострадавших не просто царапины и ссадины, а достаточно серьезные травмы», — озвучила статистику Анна Щенникова.
По ее информации, в большей части ДТП, которые происходят в Крыму, дети являются пассажирами, когда ответственность за их жизнь полностью несут родители.
К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений.
По ее словам, «больной» темой на дорогах полуострова сегодня являются питбайки и прочий мототранспорт, пользующийся невероятной популярностью среди детей и молодежи. За этот год, по словам Анны Щенниковой, произошло 19 ДТП с мототехникой, в которых пострадали 19 детей. Уже составлено 308 административных материалов непосредственно на несовершеннолетних, которые не имели прав на управление данными средствами.