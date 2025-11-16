Ричмонд
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. О безопасности на дорогах и печальной статистике в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции Сергей Добровичан и инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции Анна Щенникова.

Источник: РИА "Новости"

На территории Республики Крым за десять месяцев текущего года совершенно 956 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с прошлым годом — это на 10% меньше.

Сергей Добровичан
начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГАИ Крыма, подполковник полиции

Он отметил также, что в ДТП погибло 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести. Эти показатели уменьшились по сравнению с прошлым годом примерно на 6%.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым, по данным полиции, являются столкновения, наезд на пешехода, а также съезд с дороги участников дорожного движения.

«Места наибольшей концентрации дорожно-транспортных происшествий — участки автомобильных дорог “Новороссия” и “Таврида”, — отметил Добровичан.

ДТП здесь чаще происходят в летний курортный период, когда увеличивается плотность транспортных потоков.

Особо необходимо обратить внимание на количество ДТП с участием детей и несовершеннолетних.

«За данный период произошло 129 дорожно-транспортных происшествий. 9 детей, к сожалению, погибли, 139 — пострадали. Стоит отметить, что у пострадавших не просто царапины и ссадины, а достаточно серьезные травмы», — озвучила статистику Анна Щенникова.

По ее информации, в большей части ДТП, которые происходят в Крыму, дети являются пассажирами, когда ответственность за их жизнь полностью несут родители.

К сожалению, 2025 год начался с достаточно серьезного дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло в Советском районе, где двое человек погибли и пятеро пострадали. Так вот, как раз-таки годовалый погибший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки. Он находился на руках. Могу сказать точно, что большинство ДТП, в которых погибли малолетние, были с этим видом нарушений.

Анна Щенникова
инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГАИ Крыма, майор полиции

По ее словам, «больной» темой на дорогах полуострова сегодня являются питбайки и прочий мототранспорт, пользующийся невероятной популярностью среди детей и молодежи. За этот год, по словам Анны Щенниковой, произошло 19 ДТП с мототехникой, в которых пострадали 19 детей. Уже составлено 308 административных материалов непосредственно на несовершеннолетних, которые не имели прав на управление данными средствами.