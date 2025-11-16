Ричмонд
Минчанин был вызван в милицию после установки биометрического замка на дверь

Житель Минска установил биометрический замок на дверь — его вызвали в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин был вызван в милицию после установки биометрического замка на дверь. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин установил на входную дверь биометрический замок и… был вызван в милицию», — говорится в сообщении.

В Октябрьское РУВД поступило сообщение, что со склада одной из фирм по изготовлению и продаже электронных биометрических замков, пропало устройство стоимостью более 2000 рублей. Сотрудники милиции установили, что замок украл 50-летний житель Минска. На фирме он проходил стажировку.

«Он дождался, пока других работников не будет рядом, и забрал комплект себе», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что фигурант продал украденное устройство своему знакомому. Мужчина, ни о чем не догадываясь, установил замок в дверь. В отношении 50-летнего минчанина было заведено уголовное дело, ему придется возмещать стоимость похищенного.