Минчанин был вызван в милицию после установки биометрического замка на дверь

В Октябрьское РУВД поступило сообщение, что со склада одной из фирм по изготовлению и продаже электронных биометрических замков, пропало устройство стоимостью более 2000 рублей. Сотрудники милиции установили, что замок украл 50-летний житель Минска. На фирме он проходил стажировку.