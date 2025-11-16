Милиция сообщила про высылку иностранца из Беларуси — вот что случилось

В ведомстве уточнили, что в Гродно было принято решение о высылке иностранца из Беларуси за вождение в пьяном виде. В пресс-службе напомнили, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения в стране предусмотрены крупные штрафы вплоть до 200 базовых величин, или до 8400 рублей (одна базовая величина в ноябре 2025 года составляет 42 рубля). Также предусмотрено лишение водительских прав сроком до пяти лет. В случае повторного нарушения может грозить уголовная ответственность.