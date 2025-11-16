Ричмонд
В Симферополе начата проверка ссоры подростков и пассажиров в троллейбусе

Несовершеннолетние не уступили место мужчине с ребенком.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент получил широкое обсуждение после публикации в социальных сетях. Сообщается, что конфликт начался после того, как в салон зашел мужчина с ребёнком. По одним данным, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой версии, мужчина сам отказался от этого.

После возникшего конфликта водитель принял решение остановить троллейбус и высадить подростков на ближайшей остановке.

Информация об инциденте была передана сотрудникам полиции, но заявлений от пострадавших пока не поступило. Проверка проводится правоохранительными органами совместно с прокуратурой Республики Крым.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них», — сообщили в надзорном ведомстве.