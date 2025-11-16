В Симферополе начата проверка ссоры подростков и пассажиров в троллейбусе

Инцидент получил широкое обсуждение после публикации в социальных сетях. Сообщается, что конфликт начался после того, как в салон зашел мужчина с ребёнком. По одним данным, подростки не уступили ему место после замечания одной из пассажирок, по другой версии, мужчина сам отказался от этого.