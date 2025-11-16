Водитель без прав врезался в столб в Челябинске

В ходе проверки документов выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и был за это временно лишён прав. На этот раз ему придётся отвечать по уголовной статье за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Автомобиль помещён на штрафстоянку и может быть изъят в пользу государства. Также водитель вновь привлечен к административной ответственности за езду без прав и полиса ОСАГО.