Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель без прав врезался в столб в Челябинске

Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске водитель автомобиля Ford пробил металлическое ограждение и врезался в столб. Авария произошла поздним вечером 15 ноября у дома № 143 по проспекту Победы.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина, находившийся за рулем машины, пьян, сообщили в пресс-службе городской ГАИ. Он попал в аварию, так как не справился с управлением. При этом любитель ночных гонок повреждений не получил.

В ходе проверки документов выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и был за это временно лишён прав. На этот раз ему придётся отвечать по уголовной статье за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Автомобиль помещён на штрафстоянку и может быть изъят в пользу государства. Также водитель вновь привлечен к административной ответственности за езду без прав и полиса ОСАГО.

Несколько дней назад в аналогичной ситуации после удара об электрическую опору у иномарки отлетело колесо, повредившее другой автомобиль.