Водитель без прав врезался в столб в Челябинске

В Челябинске водитель автомобиля Ford пробил металлическое ограждение и врезался в столб. Авария произошла поздним вечером 15 ноября у дома № 143 по проспекту Победы.
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина, находившийся за рулем машины, пьян, сообщили в пресс-службе городской ГАИ. Он попал в аварию, так как не справился с управлением. При этом любитель ночных гонок повреждений не получил.
В ходе проверки документов выяснилось, что ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения и был за это временно лишён прав. На этот раз ему придётся отвечать по уголовной статье за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Автомобиль помещён на штрафстоянку и может быть изъят в пользу государства. Также водитель вновь привлечен к административной ответственности за езду без прав и полиса ОСАГО.
Несколько дней назад в аналогичной ситуации после удара об электрическую опору у иномарки отлетело колесо, повредившее другой автомобиль.