Из горящей квартиры в Минске спасли двоих мужчин

Сообщение о пожаре в столичной квартире на проспекте газеты «Звязда» поступило спасателям сегодня днем. Прибывшие подразделения МЧС зафиксировали задымление на седьмом этаже многоквартирного жилого дома. В ходе разведки выяснилось, что горело имущество на кухне. Работники МЧС обнаружили и эвакуировали из опасной зоны двоих мужчин. После осмотра медиками их госпитализировали.