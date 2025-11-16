Ричмонд
Из горящей квартиры в Минске спасли двоих мужчин

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли двоих мужчин из горящей квартиры в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Скриншот видео МЧС

Сообщение о пожаре в столичной квартире на проспекте газеты «Звязда» поступило спасателям сегодня днем. Прибывшие подразделения МЧС зафиксировали задымление на седьмом этаже многоквартирного жилого дома. В ходе разведки выяснилось, что горело имущество на кухне. Работники МЧС обнаружили и эвакуировали из опасной зоны двоих мужчин. После осмотра медиками их госпитализировали.

Пожар ликвидирован. На месте происшествия работало пять единиц техники МЧС. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.