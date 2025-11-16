В Самарской области мужчину обвиняют в хранении взрывчатого вещества

Сотрудники Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району провели обыск у местного жителя и обнаружили взрывчатое вещество. Об этом сообщили ГУ МВД России по Самарской области.
«По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество является бездымным порохом промышленного изготовления и относятся к взрывчатым веществам метательного действия», — говорится в сообщении.
Мужчина вину признал. Он пояснил, что раньше был охотником, а после аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя знал, что это противозаконно. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.