В Самарской области мужчину обвиняют в хранении взрывчатого вещества

Мужчина вину признал. Он пояснил, что раньше был охотником, а после аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя знал, что это противозаконно. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.