Погиб в борьбе за выживание: В Кишиневе на блошином рынке мужчина умер от сердечного приступа

Усилия медиков, прибывших по вызову, не увенчались успехом.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошел на блошином рынке в районе Кишинёвского вокзала. Пожилой мужчина, по всей видимости, постоянный посетитель или продавец, внезапно почувствовал резкое недомогание.

Очевидцы сообщают, что причиной, по всей видимости, стал острый сердечный приступ. К сожалению, усилия медиков, прибывших по вызову, не увенчались успехом. Мужчина скончался.

