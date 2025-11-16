Погиб в борьбе за выживание: В Кишиневе на блошином рынке мужчина умер от сердечного приступа

Трагический инцидент произошел на блошином рынке в районе Кишинёвского вокзала. Пожилой мужчина, по всей видимости, постоянный посетитель или продавец, внезапно почувствовал резкое недомогание.
Очевидцы сообщают, что причиной, по всей видимости, стал острый сердечный приступ. К сожалению, усилия медиков, прибывших по вызову, не увенчались успехом. Мужчина скончался.
