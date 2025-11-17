Ричмонд
В Калининграде пожарные спасли человека на улице Славянской

Квартира оказалась закопчена.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пожарные спасли человека. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Пожар произошёл в субботу, 15 ноября, на улице Славянской в одной из комнат одноэтажного многоквартирного дома. Там горела мебель и личные вещи на общей площади 10 квадратных метров. В результате пожара квартира оказалась закопчена. Пожарные спасли жильца горящей квартиры и эвакуировали ещё семь человек. Спасённый от госпитализации отказался. Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.