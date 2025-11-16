В Минске пенсионер получил уголовное дело из-за электровелосипеда для циркового представления

74-летний минчанин получил уголовное дело за электровелосипед для представления. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Номер не удался: пенсионер украл электровелосипед для своего циркового представления», — говорится в сообщении.
В милицию поступила информация от представителей велошеринговой компании. Они сообщили про кражу электровелосипеда стоимостью более 3500 рублей. Оперативниками уголовного розыска Первомайского РУВД по подозрению в краже был задержан 74-летний минчанин.
Было установлено, что пенсионер заметил электровелосипед, забрал себе, хранил в подвале жилого дома. Житель Минска сообщил, что занимается организацией цирковых выступлений. Он добавил, что похищенное имущество намеревался использовать в одном из своих номеров. В ГУВД уточнили, что велосипед вернули компании. В отношении пенсионера было заведено уголовное дело за кражу.
