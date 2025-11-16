В Минске пенсионер получил уголовное дело из-за электровелосипеда для циркового представления

Было установлено, что пенсионер заметил электровелосипед, забрал себе, хранил в подвале жилого дома. Житель Минска сообщил, что занимается организацией цирковых выступлений. Он добавил, что похищенное имущество намеревался использовать в одном из своих номеров. В ГУВД уточнили, что велосипед вернули компании. В отношении пенсионера было заведено уголовное дело за кражу.