Из-за технической неисправности в Екатеринбурге задержали рейс на Фукуок

Ранее из-за непогоды и ограничений на полеты вылеты задержали в четырех городах Сибири — Норильске, Красноярске, Новокузнецке и Омске. Из Норильска пассажиры авиакомпании «НордСтар» не могли вылететь в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург из-за плохой погоды в районе воздушной гавани, а также из-за позднего прибытия самолетов. Кроме того, из-за непогоды и ограничений в городах назначения из Красноярска не смогли отправиться рейсы компаний «НордСтар» и «Азимут» в Норильск и Уфу. По тем же причинам в аэропортах Новокузнецка и Омска задержали вылеты в Казань и Бованенково.