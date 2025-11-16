О подставных «добровольцах» поискового отряда предупредили воронежцев

Мошенники могут выдавать себя за добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с целью получения денежных средств от доверчивых воронежцев, предупредили местных жителей волонтёры в воскресенье, 16 ноября.
Для этого аферисты создают ложные страницы в соцсетях и приобретают одежду с символикой, используя её в неблаговидных целях. Людям они сообщают, что якобы открывают сбор на поисковую деятельность.
Представители отряда отмечают, что не имеют отношения к подобным схемам. Кроме того, волонтёры не берут за свою деятельность денежные средства. Все мероприятия и обучения, организованные отрядом, проводятся на безвозмездной основе.