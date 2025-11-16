Ричмонд
О подставных «добровольцах» поискового отряда предупредили воронежцев

Притворяясь волонтёрами, аферисты выманивают у людей денежные средства.

Источник: Поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж

Мошенники могут выдавать себя за добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с целью получения денежных средств от доверчивых воронежцев, предупредили местных жителей волонтёры в воскресенье, 16 ноября.

Для этого аферисты создают ложные страницы в соцсетях и приобретают одежду с символикой, используя её в неблаговидных целях. Людям они сообщают, что якобы открывают сбор на поисковую деятельность.

Представители отряда отмечают, что не имеют отношения к подобным схемам. Кроме того, волонтёры не берут за свою деятельность денежные средства. Все мероприятия и обучения, организованные отрядом, проводятся на безвозмездной основе.