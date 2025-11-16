Ричмонд
В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров

В Свердловской области за сутки произошло восемь пожаров в частном секторе.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 17 пожаров и пострадало три человека. Восемь пожаров произошли в частном секторе. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

— В селе Нижняя Синячиха на улице Устье произошло воспламенение паров газа в транспортном металлическом контейнере на восьми квадратах. В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Специалистам удалось потушить возгорание за восемь минут.

Аварийная работа электрооборудования стала причиной 6% пожаров. В поселке Черноисточинск на улице Пушкина по этой причине загорелся дом и постройки во дворе общей площадью 160 квадратов. 10 пожарных и четыре единицы техники потушили пожар за 42 минуты.

Еще 6% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. По этой причине в Горноуральском загорелось пять квадратов нежилого здания, которое удалось потушить за две минуты.