Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту при въезде на полуостров по состоянию на 17 часов воскресенья стоят 130 автомобилей, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

Двумя часами ранее на мосту своей очереди на проезд в Крым ожидали 40 автомобилей, выезд с полуострова был свободен.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 транспортных средств», — сказано в сообщении по состоянию на 17 часов.

Со стороны Керчи проезд по транспортному переходу остается свободным.

На Крымском мосту начали действовать ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова, сообщалось ранее. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава РК Сергей Аксенов.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

