Два человека погибли при пожаре в строящемся здании в подмосковном Видном

По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 кв. м. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.