На трассе в Ростовской области погиб 16-летний водитель внедорожника

В Ростовской области 16-летний водитель выехал на переезд и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» погиб 16-летний водитель. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в воскресенье, 16 ноября, около трех часов дня.

По предварительной информации, подросток на «Хавал F7» выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Машина задела автоматическое ограждение, съехала с дороги, опрокинулась и загорелась. Водитель погиб на месте происшествия.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи МВД России по Ростовской области. Выясняются все обстоятельства трагедии.

В ведомстве напомнили родителям о необходимости следить за тем, чтобы ключи от автомобиля не находились в свободном доступе, и пресекать любые попытки подростков садиться за руль без права управления.

