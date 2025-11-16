Ричмонд
В Ростовской области в ДТП погиб подросток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Подросток погиб, выехав на красный сигнал светофора на железнодорожный переезд в Ростовской области на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Машина наехала на автоматический бордюр, опрокинулась и загорелась, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 15:15 мск на 351-м километре трассы. «Несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя автомобилем “Хавал F7”, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. Не справившись с управлением, несовершеннолетний допустил наезд на автоматическое барьерное ограждение, в результате чего авто съехало с дороги и опрокинулось. В результате ДТП произошло возгорание транспортного средства. Водитель автомобиля “Хавал” погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские призвали родителей не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе и пресекать попытки несовершеннолетних управлять транспортом без прав.