Казахстан объявил в розыск блогера Mellstroy, чьи соцсети признаны в Беларуси экстремистскими

Казахстан объявил в розыск гомельского блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим), чьи соцсети признаны в Беларуси экстремистскими. Об этом сообщает КазТАГ.
Инициатор и орган, ведущий розыск (он начался 15 ноября 2025-го) — департамент экономических расследований по городу Астана Агенства по финансовому мониторингу Республики Казахстан. В Казахстане Mellstroy разыскивают после серии скандальных событий, которые привлекли внимание правоохранительных органов Казахстана после октябрьского челленджа якобы по розыгрышу квартиры и денег. Участники снимали видео «с социально опасным поведением» ради участия в игре.
«Один из казахстанцев ради возможности выиграть квартиру в конкурсе Mellstroy официально сменил имя и фамилию на Mellstroy.game, демонстрируя масштабы влияния блогера на местную молодежь, кроме того, в Астане был зафиксирован эксцентричный инцидент: мужчина, выкрикивающий имя блогера и просящий квартиру, появился в столичном торговом центре в нижнем белье с плакатом. Его арестовали на 15 суток», — пишет КазТАГ.
Ранее мы писали, что в Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером. А также о том, что милиция отследила агрессивный видеоконтент белорусов, снятый для лайков, подписок и выгоды: «Обнаженный бегал по проспекту Победителей, а девушка садилась на шпагат между двумя авто у Национальной библиотеки». Еще «Комсомолка» рассказывала, что минчанин хотел выиграть квартиру от блогера, но попал в суд.
Напомним, в начале ноября «Комсомолка» писала, что в Беларуси объявили белорусского блогера Mellstroy вне закона, признав его каналы и социальные сети экстремистскими. «Провокации подпадают под закон об экстремизме», — уточнили тогда в Министерстве внутренних дел республики (здесь подробности). А вот что ранее Следственный комитет сказал про реакцию на треш-розыгрыш квартиры от гомельского блогера Mellstroy.