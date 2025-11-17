Ричмонд
На стене многоэтажки на Ямашева в Казани загорелся рекламный баннер

На стене многоэтажного дома № 35 на Ямашева в Казани загорелся рекламный баннер. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 18:04.

Выяснилось, что сначала загорелся мусор возле дома, потом огонь перекинулся на баннер.

В 18:15 пожар локализовали. Жители эвакуировались из горящего здания до приезда пожарных расчетов.