В Индии задержали еще одного организатора взрыва в Нью-Дели

Задержанный по имени Амир Рашид Али проживал в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Автомобиль Hyundai i20, использованный при нападении, был зарегистрирован на него. По данным NIA, Али прибыл в Нью-Дели, чтобы организовать приобретение автомобиля. Его арест считается крупным успехом для бюро расследований, поскольку подтверждает наличие скоординированного заговора при подготовке теракта, указывает газета.