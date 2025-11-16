Ричмонд
Массовое ДТП из-за гололеда произошло на трассе в подмосковном Лыткарино

По информации канала, столкнулись около пяти автомобилей. Судя по опубликованным кадрам, минимум два из них — большегрузы. Машины получили серьезные внешние повреждения, водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Женщине из разбитого салона легковушки помогли выбраться другие водители.

Предположительно, авария произошла из-за образовавшегося гололеда, говорится в публикации. Официального сообщения о ДТП от подмосковных полицейских пока не поступало.

Утром того же дня авария произошла на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе.