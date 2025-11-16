Массовое ДТП из-за гололеда произошло на трассе в подмосковном Лыткарино

По информации канала, столкнулись около пяти автомобилей. Судя по опубликованным кадрам, минимум два из них — большегрузы. Машины получили серьезные внешние повреждения, водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Женщине из разбитого салона легковушки помогли выбраться другие водители.