Массовое ДТП из-за гололеда произошло на трассе в подмосковном Лыткарино. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, столкнулись около пяти автомобилей. Судя по опубликованным кадрам, минимум два из них — большегрузы. Машины получили серьезные внешние повреждения, водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине. Женщине из разбитого салона легковушки помогли выбраться другие водители.
Предположительно, авария произошла из-за образовавшегося гололеда, говорится в публикации. Официального сообщения о ДТП от подмосковных полицейских пока не поступало.
Утром того же дня авария произошла на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе.