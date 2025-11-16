На шоссе в Подмосковье из-за гололёда столкнулось минимум пять машин

Кадры с места массового ДТП в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash.
По данным Telegram-канала, в результате аварии один водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. Ещё один автомобилист оказал помощь женщине, выбравшейся из искорёженной легковушки.
На видео запечатлено, как самосвал сначала врезался в бетономешалку. После этого другой грузовик столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, отбросив кроссовер Nissan Murano на другой большегруз. О пострадавших пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Челябинске автобус с пассажирами совершил наезд на опору моста. В результате аварии 12 человек, среди которых оказался ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.
