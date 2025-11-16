Бессмысленная бойня в США: убиты ребенок и молодая женщина

Мэр города Рас Барака назвал произошедшее «темным и опустошающим днем», оплакивая «развратное и бессмысленное убийство 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, отнятых у родителей, когда их юные жизни только расцветали». Он публично обратился к стрелку с призывом сдаться. «Мы не успокоимся, пока не свершится правосудие для родителей и семей, оставшихся в неописуемой боли и горе. Мы призываем убийцу сдаться, поскольку ему негде спрятаться», — заявил мэр.