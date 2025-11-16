Бессмысленная бойня в США: убиты ребенок и молодая женщина

Два человека, включая 10-летнего мальчика, были убиты и еще трое ранены в результате массовой стрельбы в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. О трагедии, которая повергла город в шок, сообщает New York Post.
Мэр города Рас Барака назвал произошедшее «темным и опустошающим днем», оплакивая «развратное и бессмысленное убийство 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, отнятых у родителей, когда их юные жизни только расцветали». Он публично обратился к стрелку с призывом сдаться. «Мы не успокоимся, пока не свершится правосудие для родителей и семей, оставшихся в неописуемой боли и горе. Мы призываем убийцу сдаться, поскольку ему негде спрятаться», — заявил мэр.
Стрельба произошла в субботу около 7 часов вечера. По словам очевидцев, они услышали серию быстрых выстрелов, за которыми последовали громкие крики. На месте бойни, как пишет издание, утром в воскресенье были обнаружены как минимум 17 гильз, что свидетельствует об интенсивности атаки.
Жертвами стрелка, помимо 10-летнего ребенка, стала 21-летняя девушка. Ранения также получили 11-летний мальчик и двое мужчин в возрасте 19 и 60 лет, их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.