Апокалиптичный шторм обрушился на аргентинский город, оставив его без электричества

В результате разгула стихии в городе зафиксированы многочисленные поваленные деревья, в том числе пальмы, которые блокируют дороги. Повреждены некоторые объекты инфраструктуры. По предварительным данным, большая часть города, а также прилегающие районы остались без электроснабжения. Аварийные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации для устранения последствий шторма. Информации о пострадавших пока не поступало.