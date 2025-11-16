Прокуратура проверяет обстоятельства ЧП на железной дороге в Курганской области. После обрыва электропроводов на перегоне Качусово-Каргаполье ЮУЖД приостановлено движение поездов, в связи с чем надзорное ведомство взяло на контроль вопросы соблюдения требований безопасности и прав пассажиров. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.