Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей жилье под «влиянием мошенников»: почему это важно

Суд в Якутии стал первым, который не встал на сторону бабушки, планировавшей обмануть покупателя квартиры. За последнее время такой способ обмана стал распространен среди пожилых людей. Они продают квартиру, а после, оправдывая давлением со стороны мошенников или психологическим заболеванием, возвращают квартиры обратно через суд, а покупатель остается без денег и жилья. Как суд впервые встал не на сторону бабушки-скамщицы и какие случаи обмана уже случались — в материале URA.RU.