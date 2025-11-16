Фуры сносят легковушки, повсюду искореженные машины: стали известны последствия непогоды в Подмосковье

Гололед привел к массовому ДТП на трассе в Подмосковье. Из-за непогоды машины неслись по дороге без шанса вовремя затормозить.
Вечером 15 ноября в Лыткарино грузовик протаранил бетономешалку. Легковушка, с которой столкнулась бетономешалка, также пострадала. Затем другой грузовик врезался в остановившееся такси. Кроссовер также получил повреждения. Информации о пострадавших нет.
Опубликовано видео крупной аварии. На кадрах видно, как фуры сносят легковушки словно шар для боулинга кегли. Повсюду искореженные машины и растерянные водители, которые ума не приложат, как выбираться из «железного плена». Оперативные службы работают на месте происшествия, сейчас трасса перекрыта. Об этом пишет Telegram-канал Рен ТВ.
Ранее KP.RU сообщил, что в Москве выпал первый снег. Температура значительно уменьшилась еще в субботу, 15 ноября. Синоптики утверждают, что это временное явление и скорее снег сменится дождем, а температура воздуха поднимется до 10 градусов.