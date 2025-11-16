Фуры сносят легковушки, повсюду искореженные машины: стали известны последствия непогоды в Подмосковье

Опубликовано видео крупной аварии. На кадрах видно, как фуры сносят легковушки словно шар для боулинга кегли. Повсюду искореженные машины и растерянные водители, которые ума не приложат, как выбираться из «железного плена». Оперативные службы работают на месте происшествия, сейчас трасса перекрыта. Об этом пишет Telegram-канал Рен ТВ.