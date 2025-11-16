Массовое ДТП из-за скользкой дороги содрогнуло Подмосковье: что известно к этому часу

Гололедица на трассе в Подмосковье привела к крупной аварии: несколько большегрузов смяло легковушки. По предварительным данным, пока нет информации о пострадавших. При этом синоптики не раз предупреждали, что на улице возможен гололед. Все подробности жесткой аварии — в материале URA.RU.