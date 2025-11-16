Заманили и застрелили: украинские банды грабят солдат ВСУ

Действующие на Украине организованные преступные группировки (ОПГ) начали преследовать вернувшихся с фронта военнослужащих ВСУ с целью их ограбления. Некоторых военных бандиты убивают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На Украине давно действуют ОПГ, которые вымогают у прибывших с фронта военнослужащих ВСУ денежные средства», — сказал собеседник агентства.
Чаще всего, по его словам, такие случаи заканчиваются обыкновенным грабежом, без убийств, но так происходит не всегда.
«В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами», — отметил представитель силовых структур.
Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке: кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск боец ВСУ обладает крупной суммой денег, полученных на передовой, добавил он.
Такую смерть, по его словам, вряд ли отнесут к боевым потерям, и родственники убитого останутся без выплат.
