Освобождение Новопавловки освободят в ближайшее время, заявил военный эксперт.
Российские военные продолжают наступление в Днепропетровской области в районе Новопавловки. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, при заходе в населенный пункт военным помогли погодные условия.
«Российские военные воспользовались опустившимся на Новопавловку туманом, который сделал незрячими, бесполезными беспилотники противника. Если ночью работают тепловизоры, то в тумане ничего не видно», — сказал эксперт. Своим мнением он поделился в беседе с aif.ru.
Освобождение Новопавловки может оказать влияние на ход боевых действий. Как отметил эксперт, этот населенный пункт является важной точкой на линии боевого соприкосновения: «С одной стороны, через Новопавловку идут дороги в Запорожскую область. С другой стороны, освобождение этого населенного пункта поможет расширить охват путей к Красноармейску».
Дандыкин отметил, что Новопаловка — достаточно большое село, которое является важной точкой на линии боевого соприкосновения. По его словам, бои там идут жестокие. Однако, эксперт выразил уверенность, что ВС РФ вскоре освободят населенный пункт.
ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее стало известно, что ВС РФ зачищают населенный пункт Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР).