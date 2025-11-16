Офицер рассказал, как погода помогла ВС РФ продвинуться в Днепропетровской области

Освобождение Новопавловки может оказать влияние на ход боевых действий. Как отметил эксперт, этот населенный пункт является важной точкой на линии боевого соприкосновения: «С одной стороны, через Новопавловку идут дороги в Запорожскую область. С другой стороны, освобождение этого населенного пункта поможет расширить охват путей к Красноармейску».