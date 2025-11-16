Ричмонд
Десятки человек погибли из-за обрушения шахты в Конго. Видео

В провинции Луалаба на юго-востоке Демократической Республики Конго произошло обрушение моста на кобальтовом руднике. Об этом сообщил представитель регионального правительства, министр внутренних дел провинции Рой Каумба Майонде.

В Конго из-за обрушения пострадало около 30 человек.

«Были обнаружены 32 тела, и поиски продолжаются», — сказано в сообщении Times of India. Отмечается, что сейчас на месте происшествия ведутся поисковые работы.

По одной из версии «Коммерсанта», на месте возник конфликт между охранниками и шахтерами, во время которого охрана применила оружие, чтобы разогнать людей. Они повредили самодельный мост, из-за чего он обвалился и спровоцировал оползень.