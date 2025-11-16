Гладков: в Белгородской области пострадали два мирных жителя из-за БПЛА ВСУ

В Белгородской области пострадали два мирных жителя при атаке дронов ВСУ, это произошло в населенных пунктах Новостроевка-Первая и Борисовка, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю на территории предприятия. В результате мужчина получил травмы. Его доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Вячеслав Гладков добавил, что в больницу также обратился еще один человек. Он пострадал в результате удара дрона по коммерческому объекту в поселке Борисовка. После оказания необходимой помощи мужчина продолжит лечение в амбулаторных условиях.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Новороссийск пострадали три члена экипажа судна.