Мать пыталась избавиться от тела: мальчика, чью голову нашли в пруду, убил отчим

Ребенка, чью голову нашли в столичном Гольяновском пруду, убил его отчим. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно информации канала, убитый мальчик жил в Балашихе вместе со своей матерью и ее сожителем. О пропаже ребенка в свою очередь сообщила его бабушка.
Предполагается, что мать пыталась скрыть убийство и отнесла голову сына к пруду, где ее и нашли. Тело же спрятали в сумке на балконе, чтобы потом также избавиться от него, говорится в публикации.
Однако официального подтверждения этой версии пока не появилось. Тем не менее немногим позже РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщил об обнаружении тела ребенка именно в Балашихе.
Об обнаружении останков ребенка стало известно утром 16 ноября. Прокуратура сообщила, что часть тела нашли в пакете в Гольяновском пруду. Затем в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат ребенку возрастом от семи до 10 лет, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Водолазы обследовали дно водоема, однако не нашли никаких дополнительных улик. Однако, по информации из СМИ, в деле уже появился первый подозреваемый — мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением. Причем изначально сообщалось, что голову к пруду принес именно мужчина, а не женщина, как сообщил Mash.