Тело ребенка, голову которого нашли в пруду в Гольяново, обнаружили в Балашихе

Голову ребенка 7−10 лет обнаружили в Гольяновском пруду, тело — в Балашихе.

Источник: Комсомольская правда

Тело ребенка без головы обнаружено в Балашихе. Речь идет о ребенке, голову которого ранее обнаружили в Гольяновском пруду столицы. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

В Москве в рюкзаке найдена голова ребенка 7−10 лет, убийство произошло два дня назад. Прокуратура Москвы сообщила, что возбуждено уголовное дело.

Однако в этом районе не сообщалось о пропаже детей, а значит, косвенно это может означать, что преступление совершил близкий родственник. Оперативники проводят следственные мероприятия и устанавливают личность погибшего ребенка. К работе были подключены водолазы. Оперативники считали, что тело расчленное тело могло находиться недалеко от головы — в Гольяновском пруду.

Ранее KP.RU сообщил, что прокуратура Москвы опубликовала несколько фотографий рюкзака и пакетов, в которых была обнаружена голова ребенка.