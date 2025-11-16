Тело ребенка, голову которого нашли в пруду в Гольяново, обнаружили в Балашихе

Тело ребенка без головы обнаружено в Балашихе. Речь идет о ребенке, голову которого ранее обнаружили в Гольяновском пруду столицы. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
В Москве в рюкзаке найдена голова ребенка 7−10 лет, убийство произошло два дня назад. Прокуратура Москвы сообщила, что возбуждено уголовное дело.
Однако в этом районе не сообщалось о пропаже детей, а значит, косвенно это может означать, что преступление совершил близкий родственник. Оперативники проводят следственные мероприятия и устанавливают личность погибшего ребенка. К работе были подключены водолазы. Оперативники считали, что тело расчленное тело могло находиться недалеко от головы — в Гольяновском пруду.
Ранее KP.RU сообщил, что прокуратура Москвы опубликовала несколько фотографий рюкзака и пакетов, в которых была обнаружена голова ребенка.