Тело ребенка, голову которого нашли в пруду в Гольяново, обнаружили в Балашихе

Однако в этом районе не сообщалось о пропаже детей, а значит, косвенно это может означать, что преступление совершил близкий родственник. Оперативники проводят следственные мероприятия и устанавливают личность погибшего ребенка. К работе были подключены водолазы. Оперативники считали, что тело расчленное тело могло находиться недалеко от головы — в Гольяновском пруду.