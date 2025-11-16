Mash: найденного в Гольяновском пруду в Москве ребенка убил его отчим

Мальчика, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду, предварительно, убил его отчим. По данным Mash, мужчина мог совершить преступление, а мать ребенка помогала скрывать его следы.
По предварительной информации, женщина пыталась избавиться от доказательств. Она отнесла голову ребенка к пруду, где ее позже нашли в рюкзаке. Остальные части тела, согласно источнику, были спрятаны в сумке на балконе их квартиры.
Ребенок проживал вместе с матерью и ее сожителем в Балашихе. О его исчезновении правоохранителям сообщила бабушка мальчика.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, рюкзак с головой ребенка нашли рабочие, которые делали ремонт рядом с прудом.
