Mash: найденного в Гольяновском пруду в Москве ребенка убил его отчим

Мальчика, тело которого обнаружили в Гольяновском пруду, предварительно, убил его отчим.

Мальчика, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду, предварительно, убил его отчим. По данным Mash, мужчина мог совершить преступление, а мать ребенка помогала скрывать его следы.

По предварительной информации, женщина пыталась избавиться от доказательств. Она отнесла голову ребенка к пруду, где ее позже нашли в рюкзаке. Остальные части тела, согласно источнику, были спрятаны в сумке на балконе их квартиры.

Ребенок проживал вместе с матерью и ее сожителем в Балашихе. О его исчезновении правоохранителям сообщила бабушка мальчика.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Напомним, рюкзак с головой ребенка нашли рабочие, которые делали ремонт рядом с прудом.

