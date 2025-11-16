Тело ребенка без головы нашли в Балашихе

Обезглавленное тело ребенка, чью голову до этого нашли в столичном Гольяновском пруду, обнаружили в Балашихе. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По предоставленной Telegram-каналом Mash версии, убитый мальчик жил в Балашихе вместе со своей матерью и ее сожителем. О пропаже ребенка в свою очередь сообщила его бабушка. Предположительно, убил ребенка отчим, а мать попыталась скрыть убийство и отнесла голову сына к водоему.
Об обнаружении останков стало известно утром 16 ноября. Изначально столичная прокуратура сообщила, что ее нашли в пакете в Гольяновском пруду, без уточнения возраста. Затем в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат ребенку возрастом от семи до 10 лет, возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже появились фотографии рюкзака и пакета, в которые была завернута голова.
Водолазы уже обследовали дно водоема, однако не нашли никаких дополнительных улик. Однако, по информации из СМИ, в деле еще днем появился первый подозреваемый — мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением. Причем изначально сообщалось, что голову к пруду принес именно такой мужчина, а не женщина, как сообщил Mash.