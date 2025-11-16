В Индии задержали еще одного предполагаемого организатора взрыва в Нью-Дели

Напомним, 10 ноября белый Hyundai взорвался недалеко от исторической крепости Красный форт. По предварительным данным, машину подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 13 человек, более 20 пострадали. Правительство Индии приняло резолюцию, в которой назвало подрыв автомобиля терактом. По делу о взрыве ранее были задержаны три человека, включая двух сотрудников университета в штате Харьяна.