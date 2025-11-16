В Индии задержали еще одного предполагаемого организатора взрыва в Нью-Дели

Национальное бюро расследований Индии (NIA) задержало еще одного подозреваемого в организации теракта у крепости Красный Форт в Нью-Дели, пишет Hindustan Times.
Сообщается, что автомобиль Hyundai i20, который использовался при совершении взрыва, был зарегистрирован на Амира Рашида Али, он жил в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Мужчину задержали.
Правоохранители установили, что Али прибыл в индийскую столицу, чтобы организовать покупку автомобиля. Отмечается, что его арест бюро расследований считает крупным успехом и подтверждает скоординированный заговор при подготовке теракта.
Напомним, 10 ноября белый Hyundai взорвался недалеко от исторической крепости Красный форт. По предварительным данным, машину подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 13 человек, более 20 пострадали. Правительство Индии приняло резолюцию, в которой назвало подрыв автомобиля терактом. По делу о взрыве ранее были задержаны три человека, включая двух сотрудников университета в штате Харьяна.