Стали известны подробности убийства обезглавленного отчимом ребенка в Москве

Ребенок жил вместе с матерью и отчимом в Балашихе — там и нашли обезглавленное тело. О пропаже ребенка в свою очередь сообщила его бабушка. Предположительно, убил ребенка отчим, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к водоему. Однако изначально в СМИ появилась информация, что голову к пруду принес мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением.