Стали известны подробности убийства обезглавленного отчимом ребенка в Москве

Подозреваемыми в деле об убийстве ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду, стали его отчим и мать. Telegram-канал Shot в воскресенье, 16 ноября, раскрыл подробности расправы над мальчиком.

Предположительно, мужчина в момент убийства находился под действием наркотиков. Отчим избил пасынка до смерти, а затем отрезал голову ножовкой, а тело спрятал на балконе, говорится в публикации.

По информации Telegram-канала Baza, убитому мальчику было всего шесть лет. Однако официального подтверждения этой информации от прокуратуры или Следственного комитета пока не поступало.

Ребенок жил вместе с матерью и отчимом в Балашихе — там и нашли обезглавленное тело. О пропаже ребенка в свою очередь сообщила его бабушка. Предположительно, убил ребенка отчим, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к водоему. Однако изначально в СМИ появилась информация, что голову к пруду принес мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением.

Об обнаружении останков стало известно утром 16 ноября. Изначально прокуратура сообщила, что тело нашли в пакете в Гольяновском пруду. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат ребенку, возбуждено уголовное дело об убийстве.