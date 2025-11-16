Массовое ДТП произошло на платной дороге в Подмосковье

Гололед на подмосковной трассе стал причиной массового столкновения нескольких автомобилей. Инцидент снял на видео один из очевидцев происшествия, пишет MSK1.RU.
Инцидент произошел на трассе ЮЛА в Лыткарино.
На кадрах видно, как грузовики и легковые машины не могут затормозить на обледеневшей дороге. В аварию попали КАМАЗ, бетономешалка и несколько легковушек.
«Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине», — сообщают очевидцы. Автор ролика помогал пострадавшим — он вытащил женщину из разбитой машины и оказывал помощь другим людям.
Ранее синоптики предупреждали о ледяном дожде в регионе и рекомендовали водителям сменить резину на зимнюю.
