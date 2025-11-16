Ричмонд
Массовое ДТП произошло на платной дороге в Подмосковье

Гололед на подмосковной трассе стал причиной массового столкновения нескольких автомобилей.

Гололед на подмосковной трассе стал причиной массового столкновения нескольких автомобилей. Инцидент снял на видео один из очевидцев происшествия, пишет MSK1.RU.

Инцидент произошел на трассе ЮЛА в Лыткарино.

На кадрах видно, как грузовики и легковые машины не могут затормозить на обледеневшей дороге. В аварию попали КАМАЗ, бетономешалка и несколько легковушек.

«Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине», — сообщают очевидцы. Автор ролика помогал пострадавшим — он вытащил женщину из разбитой машины и оказывал помощь другим людям.

Ранее синоптики предупреждали о ледяном дожде в регионе и рекомендовали водителям сменить резину на зимнюю.

