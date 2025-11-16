Ричмонд
RMF24: Эпштейн критиковал теории заговора о катастрофе под Смоленском

В электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна найдена критика теорий заговора, касающихся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Американский финансист раскритиковал теории заговора, касающиеся авиакатастрофы 2010 года.

В электронных письмах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна найдена критика теорий заговора, касающихся авиакатастрофы 2010 года под Смоленском. Об этом сообщает польское издание RMF24.

«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — приводит слова Эпштейна издание. Финансист отметил, что такие теории затрудняют для поляков осмысление национальной трагедии.

По мнению Эпштейна, Россия не имела отношения к катастрофе, поскольку трагедия не принесла бы ей никаких выгод, а негативные последствия могли быть серьезными. Переписка Джеффри Эпштейна ранее привлекла внимание из-за утверждений о якобы имеющемся у президента России видеокомпромате на американского лидера Дональда Трампа. Член палаты представителей США Роберт Гарсия выразил интерес к письмам финансиста и его брата, а Трамп поручил Минюсту расследовать связи с Эпштейном ряда политиков и бизнесменов.

